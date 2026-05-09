Мэр Сочи поздравил с Днем Победы Героя России Павла Сюткина

Боевой путь Павла Сюткина пролегал от Брянской области до Восточной Пруссии. Он сражался на знаменитой самоходке СУ-152, которую за феноменальную мощь прозвали «Зверобоем» — она была способна пробивать броню тяжелых немецких «Тигров» и «Пантер». Ожесточенность боев, в которых участвовал Сюткин, подтверждают факты: его машина горела пять раз, а сам он неоднократно получал ранения и контузии.