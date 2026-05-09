Мэр Сочи поздравил с Днем Победы Героя России Павла Сюткина

Андрей Прошунин: Горжусь, что в Сочи живет легендарный герой Павел Сюткин.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин и председатель Городского Собрания Виктор Филонов посетили легендарного фронтовика, Почетного гражданина города Павла Павловича Сюткина, чтобы лично поздравить его с Днем Великой Победы.

«Каждая встреча с Павлом Павловичем оставляет самые добрые впечатления и новые подробности из первых уст о героической судьбе легендарного земляка, — сказал Андрей Прошунин. — Испытываю невероятную гордость за то, что среди нас, сочинцев, живет герой, который в свои 103 года принимает самое активное участие в общественной жизни города, встречается с нашей молодежью, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения».

Боевой путь Павла Сюткина пролегал от Брянской области до Восточной Пруссии. Он сражался на знаменитой самоходке СУ-152, которую за феноменальную мощь прозвали «Зверобоем» — она была способна пробивать броню тяжелых немецких «Тигров» и «Пантер». Ожесточенность боев, в которых участвовал Сюткин, подтверждают факты: его машина горела пять раз, а сам он неоднократно получал ранения и контузии.

Особо отличилась батарея под его командованием весной 1945 года. При зачистке Земландского полуострова в Восточной Пруссии бойцы Сюткина всего за неделю нанесли врагу урон, сопоставимый с работой целого артиллерийского дивизиона.

В 2008 году указом Президента РФ за мужество и героизм Павлу Сюткину было присвоено звание Героя России. «Золотую Звезду» ветерану лично вручил Владимир Путин.