В Москве на Поклонной горе прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы

С раннего утра в музее и на прилегающей территории собрались тысячи посетителей. В кинозалах музея и на площадках филиала Г. О. Р. А. состоялись прямые трансляции Парада Победы на Красной площади. Для гостей также работали тематические выставки и интерактивные площадки, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
В течение дня в Зале Полководцев проходил музыкальный марафон «Победный май». Перед зрителями выступили Академический оркестр русских народных инструментов радио и телевидения, лауреаты патриотических конкурсов, артисты Москонцерта и детские творческие коллективы. На открытой сцене у стен музея состоялась концертная программа «От Победы к Победе!», организованная совместно с Ассоциацией духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова».
Участниками программы стали учащиеся московских детских школ искусств и музыкальных школ. В их исполнении прозвучали песни военных лет, марши, вальсы и композиции из советских фильмов о войне. Кроме того, перед гостями выступил детский музыкальный театр «Домисолька» с программой «Спасибо нашим дедам!».
На территории музея работала «Танцевальная площадка», где под музыку духового оркестра все желающие могли разучить танцы 1940-х годов. Посетителям также раздавали георгиевские ленточки. Особое внимание в праздничный день уделили патриотическим акциям и проектам по сохранению исторической памяти. В Зале Славы проходила акция «Мы помним», у монумента Солдата-победителя состоялись церемонии возложения цветов. Гости музея вносили истории своих родственников — фронтовиков и тружеников тыла — в проект «Лица Победы», а также размещали фотографии героев Великой Отечественной войны на мемориальной инсталляции «Стена памяти».
Продолжение праздника
Кроме того, посетители могли принять участие в открытом лектории, посвященном истории Великой Отечественной войны, подвигу советского народа и вопросам сохранения исторической правды. Экскурсоводы музея рассказывали гостям о подвигах красноармейцев, работе тыла, деятельности медиков, ученых и деятелей культуры в годы войны.
В течение дня в музее проходили бесплатные кинопоказы фильмов о Великой Отечественной войне, в том числе лент «Подольские курсанты», «Учености плоды» и «По зову сердца». По данным пресс-службы Музея участие в программе приняли тысячи москвичей и туристов.