В Москве на Поклонной горе прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы

На территории музея работала «Танцевальная площадка», где под музыку духового оркестра все желающие могли разучить танцы 1940-х годов. Посетителям также раздавали георгиевские ленточки. Особое внимание в праздничный день уделили патриотическим акциям и проектам по сохранению исторической памяти. В Зале Славы проходила акция «Мы помним», у монумента Солдата-победителя состоялись церемонии возложения цветов. Гости музея вносили истории своих родственников — фронтовиков и тружеников тыла — в проект «Лица Победы», а также размещали фотографии героев Великой Отечественной войны на мемориальной инсталляции «Стена памяти».