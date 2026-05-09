В Ялте акция "Бессмертный полк" прошла в статичном формате на стенде.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк» в Ялте прошла в статичном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации.

«В Ялте “Бессмертный полк” прошел в статичном формате в виде акции “Панно памяти героев”, — сказали в пресс-службе.

В частности, на Аллее художников города развернули специальный стенд, где каждый желающий мог поместить фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

В акции также приняла участие глава администрации города Янина Павленко.

«Среди тех, чьи фотографии на стенде, есть и герои моей семьи. Дедушка Василий Петрович Зелюк и прадед по отцовской линии Пётр Остапович Павленко. Оба прошли войну, дед освобождал Прагу, прадед — Берлин… Они снова в строю — нашего “Бессмертного полка”! Помним и очень гордимся каждым», — сказала Павленко журналистам.