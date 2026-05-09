Дети и сотрудники "Артека" приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Дети, сотрудники и ветераны центра «Артек» в Крыму приняли участие в шествии «Бессмертного полка», сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
«Акция “Бессмертный полк” объединила в своих рядах всех участников 5-й смены… Также в шествии понимают участие гости, сотрудники и ветераны детского центра» , — рассказали в пресс-службе.
Артековцы и работники детского центра с портретами своих дедов и прадедов, пионеров-героев, воевавших за свободу страны, прошли шествием к стадиону, где проходит концерт-митинг «День Победы». Завершится праздничный день музыкально-поэтическим спектаклем «Ванька» на «Артек-Арене».
