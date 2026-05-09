Ростовские школьники поздравили с Днём Победы ветеранов ВОВ

Ростовские школьники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, а также приняли участие в различных патриотических мероприятиях, приуроченных к празднованию 9 Мая. Тысячи ростовских учеников посетили тематические экскурсии, кинопоказы, прошли с портретами своих предков-героев и чеканили шаг в ходе смотров строевой песни.
В частности, старшеклассники ростовской школы № 60 посетили мемориальный комплекс в Змиевской балке и почтили память погибших мирных жителей. Дети младших классов отправились в военно-исторический музей под открытым небом в Мухиной балке. Ребята осмотрели боевую технику: танки, самолёты, ракетные установки, полевую кухню. Экскурсовод рассказал об обороне Ростова и маршале Жукове, чей портрет размещён на девятиэтажном доме напротив музея.
«Передавая знание о Великой Отечественной войне от старших к младшим, мы не просто учим детей уважать прошлое, а формируем гражданскую идентичность и взращиваем твёрдую позицию в личности!», — подчеркивает директор школы Миронова Евгения Николаевна. Также учащиеся присоединилась к международной акции «Читаем детям книги о Великой Отечественной войне». Мальчики и девочки работали с текстами Андрея Платонова, Юрия Яковлева, Евгения Кондратьева. Младшеклассники знакомились с дневниками блокадников и узников концлагерей по книге Даниила Гранина «Дневники войны».Старшеклассники продолжили традицию — навестили ветеранов Великой Отечественной войны с цветами и поздравлениями. Как отметили педагоги, сейчас очень важно как можно активнее вовлекать детей и подростков в патриотические мероприятия и прививать школьникам любовь к Родине.