Ростовские школьники поздравили с Днём Победы ветеранов ВОВ

«Передавая знание о Великой Отечественной войне от старших к младшим, мы не просто учим детей уважать прошлое, а формируем гражданскую идентичность и взращиваем твёрдую позицию в личности!», — подчеркивает директор школы Миронова Евгения Николаевна. Также учащиеся присоединилась к международной акции «Читаем детям книги о Великой Отечественной войне». Мальчики и девочки работали с текстами Андрея Платонова, Юрия Яковлева, Евгения Кондратьева. Младшеклассники знакомились с дневниками блокадников и узников концлагерей по книге Даниила Гранина «Дневники войны».Старшеклассники продолжили традицию — навестили ветеранов Великой Отечественной войны с цветами и поздравлениями. Как отметили педагоги, сейчас очень важно как можно активнее вовлекать детей и подростков в патриотические мероприятия и прививать школьникам любовь к Родине.