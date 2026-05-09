В Варшаве попытались сорвать возложение венков на кладбище советских воинов

Несмотря на провокации, полиция не допустила стычек.

Источник: Клопс.ru

Группа проукраинских активистов попыталась помешать традиционному возложению цветов на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 9 мая.

К памятнику на улице Жвирки и Вигуры пришли живущие в Польше российские соотечественники, представители польских патриотических организаций и местные жители, чтобы почтить память советских солдат, погибших при освобождении Польши. Люди приносили российские флаги и плакаты с надписями «Нет русофобии» и «Польскость — это не русофобия».

Однако заранее на территорию мемориала пришли антироссийски настроенные граждане Украины и Польши. Они развернули русофобские плакаты, включили песни с оскорбительными и местами нецензурными текстами, выкрикивали оскорбления в сторону тех, кто возлагал цветы. Несмотря на провокации, варшавская полиция не допустила стычек и обеспечила возможность спокойно подойти к памятнику.

По данным историков, в боях за Варшаву погибли около 200 тысяч советских солдат. На улице Жвирки и Вигуры в 1950 году открыли крупнейшее военное кладбище‑мавзолей площадью 19,2 гектара. Здесь похоронены около 21,5 тысячи бойцов Первого Белорусского фронта.

Германия встаёт на слишком опасный путь, игнорируя роль СССР в победе над нацизмом. Такое мнение высказал пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков.

