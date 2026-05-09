В Варшаве попытались сорвать возложение венков на кладбище советских воинов

К памятнику на улице Жвирки и Вигуры пришли живущие в Польше российские соотечественники, представители польских патриотических организаций и местные жители, чтобы почтить память советских солдат, погибших при освобождении Польши. Люди приносили российские флаги и плакаты с надписями «Нет русофобии» и «Польскость — это не русофобия».