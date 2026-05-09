В Казани прошел праздник в честь Дня радио и связи

Празднование Дня радио и связи состоялось в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани 7 мая в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.
На празднике специалисты Дома занимательной науки и техники провели мастер-класс по азбуке Морзе. Также с помощью симулятора виртуальной реальности дети стали пилотами советского штурмовика Ил-2. Кроме того, посетители увидели исторические экспонаты связи и узнали, как общались люди в разные эпохи с помощью телеграфного аппарата Морзе, пейджеров, радиоприемников и т. д.
Помимо прочего, была организована выставка техники и полевая кухня, битва роботов, мастер-класс по пилотированию дронов и многое другое. Также состоялся показ фильма «Эра роботов», который рассказывает о будущем робототехники и ее влиянии на общество.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.