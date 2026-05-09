Belavia возобновила полеты в Дагестан

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Первый рейс Belavia сезона 2026 года отправился в столицу Дагестана Махачкалу в субботу, 9 мая, сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Источник: Sputnik.by

«Мы возобновили направление: первый рейс этого сезона вылетел в Махачкалу», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что рейсы в Махачкалу из Минска будут выполняться по субботам один раз в неделю. Однако, начиная со 2 июня, авиаперевозчик планирует добавить еще один рейс — во вторник.

Согласно действующему расписанию, рейс будет отправляться по субботам из Минска в 13:10. Время полета до столицы Дагестана составит 3 часа 20 минут.

В обратном направлении из Махачкалы в Минск самолеты будут курсировать с отправлением в 17:30 и прибытием в Национальный аэропорт Минск в 21:00.

Слетать в обе стороны можно за 728 белорусских рублей. В зависимости от тарифа стоимость билетов туда — обратно может варьироваться, добавили в Belavia.

