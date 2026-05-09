В сквере вдоль Балтийского бульвара в Петербурге прошел субботник

Весенний общегородской субботник провели в сквере вдоль Балтийского бульвара в Красносельском районе Санкт-Петербурга в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.
Так, сотрудники предприятия «Красносельское» в ходе субботника навели чистоту и порядок на территории сквера. Специалисты собрали бытовой мусор, а также очистили газоны, дорожки и площадки. Напомним, общественное пространство, в том числе и сквер вдоль Балтийского бульвара, обновили в 2022 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.