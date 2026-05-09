В Самаре Парад Победы принял генерал-майор Андрей Буйлов

В Самаре прошел торжественный парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Парад принимал Герой России, врио командующего Второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Центрального военного округа гвардии генерал-майор Андрей Буйлов.
Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны и СВО. Среди зрителей — родные и близкие защитников Отечества, представители ветеранских организаций и объединений.
Особенностью парада в этом году стало отсутствие военной техники. Напомним, появились кадры прошедшего парада на площади им. Куйбышева. Всероссийская акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-режиме.