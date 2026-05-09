Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 4700 жителей Южного Урала приняли участие в «Днях службы занятости»

В ходе акции прошли 24 ярмарки вакансий.

Ежегодная информационная акция «Дни службы занятости» прошла в Челябинской области в соответствии с задачами национального проекта «Кадры». Участие в ней приняли свыше 4700 жителей региона, сообщили в главном управлении по труду и занятости населения субъекта РФ.

Так, в Челябинской области к мероприятиям подключились 470 представителей администраций муниципальных образований, работодателей, учебных организаций и социальных партнеров. В итоге специалисты службы занятости провели 4738 консультаций.

В ходе акции прошли 24 ярмарки вакансий. По результатам экспресс-собеседований было выдано 126 направлений на трудоустройство. Часть ярмарок были специализированными и ориентированными на отдельные категории граждан: инвалидов, участников СВО и членов их семей, женщин в отпуске по уходу за ребенком, несовершеннолетних и выпускников колледжей.

Особое внимание уделено профориентационной работе: состоялось 31 мероприятие для 771 южноуральца. Они были разного формата, например, экскурсии в организации, деловые игры и индивидуальные консультации по выбору профессии.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.