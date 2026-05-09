Более 4700 жителей Южного Урала приняли участие в «Днях службы занятости»

Ежегодная информационная акция «Дни службы занятости» прошла в Челябинской области в соответствии с задачами национального проекта «Кадры». Участие в ней приняли свыше 4700 жителей региона, сообщили в главном управлении по труду и занятости населения субъекта РФ.
Так, в Челябинской области к мероприятиям подключились 470 представителей администраций муниципальных образований, работодателей, учебных организаций и социальных партнеров. В итоге специалисты службы занятости провели 4738 консультаций.
В ходе акции прошли 24 ярмарки вакансий. По результатам экспресс-собеседований было выдано 126 направлений на трудоустройство. Часть ярмарок были специализированными и ориентированными на отдельные категории граждан: инвалидов, участников СВО и членов их семей, женщин в отпуске по уходу за ребенком, несовершеннолетних и выпускников колледжей.
Особое внимание уделено профориентационной работе: состоялось 31 мероприятие для 771 южноуральца. Они были разного формата, например, экскурсии в организации, деловые игры и индивидуальные консультации по выбору профессии.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.