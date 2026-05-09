В России в шествии "Бессмертного полка" приняли участие миллионы людей

По данным центрального штаба «Бессмертного полка» России, есть шанс, что число участников очного шествия «Бессмертного полка» достигнет цифры 2025 года, когда до 7 миллионов человек вышли на улицы. Пока, по состоянию на 16:00 по московскому времени, в шествии приняли свыше 5 миллионов человек, сообщил сайт «Бессмертного полка».
Однако еще нет данных по ряду регионов Северо-Запада, Карелии, Калининградской, Мурманской и Архангельской областям.
На Чукотке к колонне «Бессмертного полка» присоединились больше 5000 человек. В Анадыре шествие возглавили дети, в том числе волонтеры и активисты патриотического клуба «Правнуки Победы».
В Магаданской области на шествие «Бессмертного полка» вышли 15 тысяч человек. Во время шествия над городом было авиашоу — летели вертолеты «Косатки» Ми-38. Их украсили портретами известных героев-летчиков Великой Отечественной войны.
На Дальнем Востоке к «Бессмертному полку» присоединилось больше 130 тысяч человек, почти половина из них — в Хабаровске. Также многолюдными были шествия во Владивостоке, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и Южно-Сахалинске.
В Новосибирске колонна народной памяти в час пик — между 14:00 и 15:00 — составила больше 75 тысяч человек. Участников сопровождал духовой оркестр. В городах и селах Омской области на уличное шествие полка памяти вышли свыше 100 тысяч человек.
В Екатеринбурге данные по числу участников шествия не окончательные. Известно, что в шествии приняли участие более 14 тысяч человек в разных частях города. Шествие прошло от улицы Пушкина по проспекту Ленина до улицы Маршала Жукова. И еще продолжается.
В Петербурге шествие стартовало от площади Александра Невского, колонна прошла 4,5 километра — до Дворцовой площади.
В этом году, как и в прошлом, люди приходят на шествие с портретами не только участников Великой Отечественной, но и участников СВО: погибших и без вести пропавших.
Пока шествия «Бессмертного полка» с концертами, театрализованными представлениями, выставками и авиашоу продолжаются в Москве, Санкт-Петербурге, на Северо-Западе и в Калининградской области.
Также все 89 регионов России присоединились к онлайн-трансляции. Ее показывают на телеканалах, на сайте 2026.polkrf.ru, в мессенджере «Макс», в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» до 22.00. Ожидается, что информацию о шествии увидят более 4,5 миллиона пользователей.