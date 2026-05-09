В Петербурге прошел выездной интенсив для работающей молодежи

Выездной интенсив для работающей молодежи на тему «Путь мастера» состоялся 24−26 апреля в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города. Проведение таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участие в интенсиве приняли более 100 представителей различных организаций и предприятий Северной столицы. В течение трех дней слушатели посещали тренинги по развитию профессиональных навыков, площадки для обмена опытом и презентации лучших практик. В программе были мастер-классы и интерактивные лекции, направленные на повышение компетенций участников интенсива.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.