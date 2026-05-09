В центре соцобслуживания Казани провели концерт ко Дню Победы

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, провели в отделении дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения Казани при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Главным событием вечера стало театрализованное представление «Великая Отечественная война в письмах». Получатели социальных услуг, их родители и педагоги прочли подлинные письма военных лет — «Привал», «Бой», «Письмо любимой», «О жизни в тылу», «О мирной жизни».
Также на концерте зрители услышали песню «Солдатлар», исполненную на татарском и русском языках. Программу дополнили танцевальные номера, звучали песни военных лет, также гостям показали видеоряд акции «Бессмертный полк» с фотографиями дедов и прадедов воспитанников и сотрудников центра.
