В центре соцобслуживания Казани провели концерт ко Дню Победы

Главным событием стало театрализованное представление «Великая Отечественная война в письмах».

Источник: Национальные проекты России

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, провели в отделении дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения Казани при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Главным событием вечера стало театрализованное представление «Великая Отечественная война в письмах». Получатели социальных услуг, их родители и педагоги прочли подлинные письма военных лет — «Привал», «Бой», «Письмо любимой», «О жизни в тылу», «О мирной жизни».

Также на концерте зрители услышали песню «Солдатлар», исполненную на татарском и русском языках. Программу дополнили танцевальные номера, звучали песни военных лет, также гостям показали видеоряд акции «Бессмертный полк» с фотографиями дедов и прадедов воспитанников и сотрудников центра.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.