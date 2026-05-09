Добровольцы из Тюменской области приняли участие в акции «Красная гвоздика»

Участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика» приняли добровольцы из села Суерка Тюменской области, сообщили в администрации Упоровского округа. Мероприятие, организованное фондом «Память поколений», отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Цель акции — собрать средства для поддержки ветеранов. Пожертвования направляют на покупку протезов, инвалидных колясок, слуховых аппаратов, медикаментов. Кроме того, за счет собранных средств оплачивают необходимое ветеранам лечение. Уточним, что акция, приуроченная к 81-летию Великой Победы, в Упоровском округе прошла в школе и детском саду в Суерке, а также в муниципальном комплексном центре социального обслуживания населения.
«Участие в акции — это простой способ оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается. В благодарность каждый, кто сделал пожертвование, получил значок “Красной гвоздики”. Носить его в памятные даты — значит открыто выразить признательность ныне живущим ветеранам и сохранить память о тех, кого уже нет», — подчеркнули в администрации Упоровского округа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.