Социальный городок начнут строить под Курском за 1,8 млрд рублей

До конца января 2029 года от подрядчика требуется возвести три блока здания дома-интерната общего типа для лиц старшего возраста и инвалидов на 134 койко-места. Кроме того, необходимо построить вспомогательные здания и сооружения, включая очистные сооружения ливневых стоков, насосную станцию, блочно-модульную котельную и трансформаторную подстанцию. На территории первого пускового этапа также запроектированы стоянки автотранспорта, физкультурные площадки, площадки для отдыха, проезды и пешеходные дорожки.