В Пермском крае сильный ветер привёл к обрыву ЛЭП

Источник: Комсомольская правда

Энергетики «Россети Урал» устраняют локальные нарушения электроснабжения, вызванные непогодой.

— Из-за сильного ветра, дождя и мокрого снега в ряде территорий фиксируются локальные технологические нарушения на энергообъектах. Основные причины — падение деревьев на линии электропередачи и обрывы проводов, — сообщают энергетики.

Наиболее сложная погодная обстановка сейчас на севере Свердловской области и отдельных территориях Пермского края. Энергетики работают в режиме повышенной готовности, к восстановительным работам привлечены дополнительные бригады и спецтехника.

Еще 8 мая специалисты Пермского Гидрометцентра предупреждали о сильном ветре в северных и восточных районах региона 9 мая. Синоптики говорили, что порывы могут достигать 22−27 метров в секунду. В Перми также обещали сильный ветер, с порывами до 19 метров в секунду.