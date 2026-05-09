Более 67 тысяч жителей Челябинска выбрали территории для благоустройства

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участие в нем уже приняли более 67 тысяч жителей Челябинска, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
В столице Южного Урала на голосование вынесены 23 объекта. Они расположены во всех районах города. Сделать свой выбор нужно до 12 июня. Напомним, что проголосовать можно двумя способами: самостоятельно через «Госуслуги» или с помощью волонтеров, которые работают в общественных местах Челябинска.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.