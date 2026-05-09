Более 67 тысяч жителей Челябинска выбрали территории для благоустройства

Проголосовать за преображение желаемого пространства можно через «Госуслуги» до 12 июня.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участие в нем уже приняли более 67 тысяч жителей Челябинска, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

В столице Южного Урала на голосование вынесены 23 объекта. Они расположены во всех районах города. Сделать свой выбор нужно до 12 июня. Напомним, что проголосовать можно двумя способами: самостоятельно через «Госуслуги» или с помощью волонтеров, которые работают в общественных местах Челябинска.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.