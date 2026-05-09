Никитин: «Нашему поколению выпало великое счастье — лично разговаривать с ветеранами Великой Отечественной войны»

Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин встретился с ветераном Великой Отечественной войны Геннадием Лукановым и лично поздравил фронтовика с Днём Победы, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
«Признаюсь, для меня огромная честь — начать этот самый важный день не только в году, но и в нашей истории, со встречи с человеком, который застал 9 мая 1945 года, у которого есть свои воспоминания о Великой Отечественной войне и Победе. Я бы даже сказал, что общение с Вами — это особая привилегия. Всегда, общаясь с ветеранами, чувствую тепло и заряжаюсь их энергией. Искренне дорожу такими моментами! Нашему поколению выпало великое счастье — лично разговаривать с ветеранами Великой Отечественной войны», — сказал Глеб Никитин.
Геннадий Луканов рассказал, что ушел на фронт, едва ему исполнилось 17 лет, после окончания Арзамасского пулемётно-миномётного училища. У него была возможность остаться на обучение ещё на полгода, однако он настоял на том, чтобы отправиться в ряды действующей армии вместе со своим курсом. С боями прошел по Тульской и Орловской земле, принимал участие в Орловско-Курском сражении. В 1943 году на Брянщине он получил тяжёлое ранение, после которого смог вновь встать в строй лишь почти год спустя. Домой солдат вернулся только в октябре 1945-го.
«Только вдуматься: без малого 20 лет Вам, а уже — ветеран войны! Сейчас нашу землю от врага тоже защищают нередко очень молодые ребята. Сами идут добровольцами. Знаете, Геннадий Владимирович, я думаю, это в них говорит генетическая память и пример вашего поколения. Не перестаю поражаться, насколько оно мощное, сколько в нём необыкновенной внутренней силы, какой крепкий стержень! Хотя, казалось бы, столько испытаний выпало на вашу долю. Но мне кажется, что для сегодняшних ветеранов победа в той войне была не просто долгом, а смыслом жизни. Может, отсюда и сила, и мужество, и готовность к самопожертвованию», — подчеркнул Глеб Никитин.
Геннадий Луканов известен не только военными подвигами, но и литературными трудами — он написал несколько книг о войне, среди которых — «О Великой и незабываемой» (0+) и «О друзьях-товарищах» (0+).
Отдельные слова благодарности ветерану — за многолетнюю добросовестную службу в мирное время. Он более 40 лет боролся с преступностью, 12 из которых прослужил заместителем начальника УВД Горьковского облисполкома.
«Честно признаюсь, восхищён Вашим жизнелюбием, общительностью, открытостью, живым интересом ко всему происходящему. Это, кстати, тоже, как мне кажется, одна из составляющих рецепта долголетия. Поэтому продолжайте принимать такое действенное “лекарство”», — обратился к ветерану губернатор.
Справка:
Геннадий Владимирович Луканов — участник Великой Отечественной войны. Родился 1 ноября 1925 года в селе Пошигорьево Сосновского района Горьковской области. После окончания 7 классов, с 1939 года до начала 1942 года, учился в Павловском индустриальном техникуме. В Красную армию был призван 6 января 1943 года — в Арзамасское пулемётно-миномётное военное училище.
После войны в августе 1946 года поступил на службу в органы внутренних дел, где был назначен инспектором исправительных работ в Чкаловском отделе милиции. Через год, в августе 1947 года, был переведен в Богородский район. Своё первое офицерское звание — младшего лейтенанта милиции — получил в Богородском ОВД. Заочно окончил Высшую школу МВД СССР. В декабре 1970 года стал заместителем начальника штаба УВД, и на этой должности ему 30 ноября 1971 года было присвоено звание полковника досрочно, в порядке поощрения. Общий трудовой стаж Геннадия Луканова составляет более 40 лет.