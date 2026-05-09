В Адмиралтейском районе Петербурга прошел семейный спортивный фестиваль

Участие в нем приняли воспитанники детсадов и их родители.

Фестиваль «Папа, мама, я — спортивная семья» прошел на базе школы № 564 в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Адмиралтейского района. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».

На открытии фестиваля выступил хореографический ансамбль Дома творчества «Измайловский». Участниками спортивного события стали воспитанники районных детских садов № 11, 27, 53, 104, 114, 118, 159, а также их семьи. На фестивале для них подготовили три вида испытаний. Участники провели свои силы, сдав комплекс общей физической подготовки, пройдя полосу препятствий и собрав пазл «космонавт». Первое место в итоге занял детский сад № 104.

«Очень важно проводить спортивные мероприятия для семей с детьми младшего возраста. Таким образом, родители показывают малышам пример здорового образа жизни и приучают их к занятиям спортом. И это дает уверенность, что, повзрослев, ребята продолжат дружить со спортом и будут вести здоровый образ жизни», — отметил заместитель главы администрации Адмиралтейского района Денис Григорьев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.