Годовалому малышу из Волгограда отдала стволовые клетки маленькая сестрёнка

Лёня Никехин страдает младенческим лейкозом.

Годовалому малышу Лёне Никехину сделали пересадку костного мозга. Малыш страдает младенческим лейкозом. Средства на его лечение собирали всем миром — за короткое время, около трёх месяцев, неравнодушные люди перечислили семье 25 млн рублей. Благодаря этому стала возможно операция.

«Всё случилось» Варя (старшая сестра мальчика. — Ред.) спасла Лёню. Очень символично это случилось — в день Святого великомученика Георгия Победоносца! Дай Господь здоровья нашим детям", — написала мама в Telegram-канале.

На вопрос израильских врачей, зачем она приехала в клинику, девочка ответила: «Спасти братика». Процедура прошла успешно и теперь у малыша появился шанс на то, что болезнь отступит и его ждёт долгая и счастливая жизнь.

Ранее в Волгограде спасли ногу 101-летнего ветерана ВОВ.