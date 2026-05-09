Годовалому малышу из Волгограда отдала стволовые клетки маленькая сестрёнка

Годовалому малышу Лёне Никехину сделали пересадку костного мозга. Малыш страдает младенческим лейкозом. Средства на его лечение собирали всем миром — за короткое время, около трёх месяцев, неравнодушные люди перечислили семье 25 млн рублей. Благодаря этому стала возможно операция.
«Всё случилось» Варя (старшая сестра мальчика. — Ред.) спасла Лёню. Очень символично это случилось — в день Святого великомученика Георгия Победоносца! Дай Господь здоровья нашим детям", — написала мама в Telegram-канале.
На вопрос израильских врачей, зачем она приехала в клинику, девочка ответила: «Спасти братика». Процедура прошла успешно и теперь у малыша появился шанс на то, что болезнь отступит и его ждёт долгая и счастливая жизнь.
