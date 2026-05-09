В Госдуме заявили, что парад Победы в Москве проводится для всего мира

БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Парад в День Победы в Москве проводится для всего мира, его смотрят во всех странах, заявил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.
«Парад Победы в Москве проводится прежде всего для всего мира. Каждый лидер разных стран смотрит этот парад Победы. Я не удивлен, если (президент США — ред.) Дональд Трамп смотрит на Москву и поэтому хочет такой же парад Победы. Ему хочется такой же шикарный, большой, замечательный парад», — заявил парламентарий.
По словам Чернышова, Россия — гостеприимная страна, там всегда рады любым лидерам государств и просто людям, которые приезжают в Москву на 9 мая. А конкретным спискам, кто из президентов приехал, а кто — нет, уделяется слишком много внимания.
«Кто хочет, тот приезжает, кто не хочет, тот не приезжает. Самое глупое, лидеры некоторых стран пытаются наоборот сказать, я не приехал в тот или иной год или что-то еще, да может мы его и не приглашали, он просто там рассказывает, что он не приехал, повышая тем самым свою узнаваемость и делая себе имя на великом дне и на великом параде. Мне кажется, это немножко низко», — подытожил парламентарий.
Вице-спикер Госдумы Чернышов прибыл в Бишкек с визитом в рамках приуроченных к Дню Победы мероприятий.