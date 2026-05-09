Ивангороду присвоили звание "Город воинской доблести"

ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая — РИА Новости. Ивангороду присвоено почетное звание «Город воинской доблести», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал соответствующую копию областного закона местным властям, передает корреспондент РИА Новости.
Копия областного закона передана на концерте «Берега Победы», посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Губернатор Ленинградской области вручает копию областного закона главе муниципального образования “Ивангородское городское поселение” Виктору Михайловичу Карпенко, главе администрации Ивангородское городское поселение Николаю Николаевичу Коломейцеву», — сказал ведущий концерта Дмитрий Губерниев.
Концерт «Берега Победы» четвертый год подряд проходит в Ивангороде Ленинградской области у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки — с российской и эстонской стороны.
В программе — выступления государственного кубанского ансамбля «Криница», группы «НА-НА», ВИА «Белорусские легенды» («Белорусские песняры»), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра «Стрид Бенд».