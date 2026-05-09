Юная крымчанка выиграла медальон на чемпионате «Профессионалы»

Учащаяся Романовского колледжа индустрии гостеприимства Валерия Казанина из Крыма стала обладателем медальона в компетенции «Хлебопечение» на чемпионате «Профессионалы», сообщили в учебном заведении. Состязания проводятся по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Для участия в чемпионате Валерия училась правильно обращаться с тестом. Она оттачивала навыки формовки, а также осваивала тонкости работы с выпечкой. Вместе с наставником девушка выверяла каждую порцию, училась точности. Упорный труд Валерии позволил ей в итоге стать обладательницей медальона.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.