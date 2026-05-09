В Прикамье из-за штормового ветра повалены деревья и обесточены квартиры

Ураганный ветер пронёсся по Пермскому краю 9 мая. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду, что привело к множеству разрушений.
Сейчас последствия разбушевавшейся стихии устраняют специалисты «Россети Урал», сообщили в пресс-службе организации. Кроме Перми, работы ведутся в Красновишерском, Соликамском, Очерском и других районах.
«Основными причинами повреждений стали падения деревьев на линии электропередачи, обрывы проводов», — рассказали специалисты.
Энергетики находятся в режиме повышенной готовности.
Напомним, в Кочёвском районе Пермского края сегодня выпала снежная крупа.