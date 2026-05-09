Мертвые музыкальные сезоны Ялты

Ялта хороша в любое время года. Об этом знают не только ялтинцы, но и авторы-исполнители песен. Классик русской литературы Иосиф Бродский, пожалуй, первым широко прославил Ялту в межсезонье, следом за ним за тему взялись барды.
Актер и певец Юрий Визбор в 1970-м году снимался в фильме Ларисы Шепитько «Ты и я». Снимала режиссер ленту в зимней Ялте, этот город должен был изображать осень в Москве. Внимательный Визбор в течение съемок вел небольшой дневник, в котором записал:
«В Ялте ноябрь. Ветер гонит по набережной желтые жухлые листья платана. Волны, ревя, разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном».
Здесь настроение очень похоже на то, которое было у Бродского, а потом то, которое вызвали пальмы в снегу в культовом фильме Сергея Соловьева под странным названием «Асса».
Создатель жанра песни-репортажа Юрий Визбор любил приезжать в Крым в межсезонье — без толп народа. ЮБК для него был местом, где было время и место подумать. Зимой 1982 года он снова нанес визит в Ялту, но севастопольские любители авторской песни прознали о том, какой гость приехал в Крым, и пригласили Визбора в город-герой.
«Гуляли» в квартире у одного из севастопольских бардов-любителей. На обратном пути, уже впотьмах, с таксистом заскочили в придорожный ресторан под названием «Солнышко», который севастопольцы из-за характерной формы здания прозвали «Шайбой». В ресторане играл гитарист. И у Визбора родилась одна из самых его пронзительных песен:
"Одинокий гитарист в придорожном ресторане. Черной свечкой кипарис между звездами в окне. Он играет и поет, сидя будто в черной раме, море Черное за ним при прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимой, исстрадав без сигарет, сделал этот поворот. Ах, удача, боже мой, услыхать в стране родимой.
человеческую речь в изложеньи нежных нот".
Есть у Визбора и другая крымская песня — не менее романтичная, но без грусти. Она о тех, кто жил в Крыму и оставил свой след в искусстве,
«Между Грином и Волошиным, на последнем переходе, мы возвели шатер брезентовый, осветив его костром. И собрали мы сторонников — рифмы, кисти и мелодии, и, представьте, тесно не было нам за крошечным столом!».
Песня называется «Спутники».
Еще один музыкант, воспевший Южный берег Крыма в межсезонье, понявший всю его прелесть — Вячеслав Малежик. Сначала музыкант играл в различных вокально-инструментальных ансамблях, но затем стал создавать сольные альбомы.
17 сентября 1989 года в радиопередаче «Панорама Маяка» Вячеслав Малежик представил две новых песни. Одна из них — композиция под названием «Мертвый сезон», которая вошла в его первый сольник:
«Висит свинцовый полог почти полярных туч. Мне этот южный город как Магадан колюч… Маяк, как зажигалка, моргает, но не мне. Меня качает Ялта, как ялик на волне…».
Лирическая и грустная песня о несчастливой любви, написанная в пору творческого расцвета автора-исполнителя.