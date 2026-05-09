Самарский спутник передает из космоса поздравления с Днем Победы

По словам руководителя центра управления полетами наноспутников, доцента межвузовской кафедры космических исследований Леонида Синицина, передавать поздравления наноспутник будет каждые три минуты в режиме радиомаяка, тем самым «напоминая международному радиолюбительскому сообществу об этой великой дате мировой истории». По словам господина Синицина, сообщение с орбиты Земли будет заканчиваться фразой: «Ничто не забыто. 1941−1945». Радиолюбители со всего мира, приняв это сообщение, смогут получить памятную QSL-карточку (специальные открытки, подтверждающие факт проведения сеанса радиосвязи), подтверждающую прием сигнала со спутника. Карточка представляет собой мини-репродукцию знаменитого снимка военного фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом».