В Петербурге впервые прошла акция «Бессмертный флот»

За шествием наблюдали сотни горожан и туристов. Набережные во время акции оставались открытыми для зрителей, в отличие от Невского проспекта во время проведения «Бессмертного полка», собравшего около 100 тысяч участников.
Как сообщили организаторы, акцию посвятили 85-летию начала Великой Отечественной войны и 330-летию российского Военно-морского флота. Мероприятие стало данью памяти кораблям и подводным лодкам Балтийского флота, а также экипажам, участвовавшим в боях в Финском заливе и на Балтике. Отдельно участники почтили память героев Таллинского прорыва 1941 года.
В водном параде участвовали опытные судоводители, ветераны и священнослужители. На борт также пригласили детей с особенностями развития. Акция продолжалась около часа.