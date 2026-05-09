Канадцы Фейнстра пожаловались на проблемы с интернетом в Нижегородской области

Канадская семья Фейнстра, переехавшая в Нижегородскую область, сообщила о перебоях в работе интернета после своего возвращения из отпуска. Об этом они рассказали в видео на YouTube.
В новом ролике на своем канале глава семьи Аренд Фейнстра рассказал, что после возвращения на ферму в Нижегородской области у них начались проблемы с интернетом. Из-за этого у них возникли сложности с покупкой продуктов. В одном из магазинов у Аренда не прошла оплата. Но семье удалось купить продукты уже в другом магазине.
При этом, канадцы отметили, что продукты в России стоят дешевле, чем в Канаде.
