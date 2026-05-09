В Ленинградской области стартовал сезон дорожных работ

Специалисты уже приступили к ремонту ряда участков трасс общей протяженностью около 31 км.

Сезон дорожных работ стартовал в Ленинградской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.

Специалисты уже приступили к работам на трех участках трасс общей протяженностью около 31 км. Так, на дороге Зеленогорск — Приморск — Выборг им предстоит отремонтировать более 25 км проезжей части. Там специалисты уже восстанавливают кюветы и переустраивают водопропускные трубы. Параллельно они ремонтируют барьерное ограждение, укладывают выравнивающий слой асфальта и обновляют автобусные остановки.

А в Ломоносовском районе специалисты модернизируют участок трассы Стрельна — Кипень — Гатчина протяженностью 4 км. Там обновляют остановки общественного транспорта. Затем специалисты приступят к ремонту асфальта. Уточняется, что с началом устойчивых положительных температур темпы работ будут только расти. В ближайшие месяцы дорожники планируют перейти к активной фазе укладки дорожного покрытия.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.