Нижегородские кадеты встретили 81-ю годовщину Великой Победы в Республике Беларусь

Учащиеся Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала армии Маргелова приняли участие в торжественных мероприятиях в Республике Беларусь, посвященных 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Визит стал возможен благодаря договоренности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с руководством Республики Беларусь с целью укрепления двустороннего сотрудничества в сфере патриотического воспитания и молодежной политики.
Ключевым событием поездки стало участие нижегородских ребят в торжествах в городе Марьина Горка. В День Победы нижегородцы почтили память павших героев, приняв участие в церемонии возложения цветов к мемориалам воинской славы.
«Большая честь — встречать День Победы на героической белорусской земле. Это не просто образовательная поездка, а важная часть работы по сохранению исторической правды и преемственности поколений. Мы видим, как прямой диалог нашей молодежи укрепляет тот фундамент дружбы, который заложили наши деды и прадеды. Посещение знаковых мемориальных мест позволяет ребятам глубже прочувствовать масштаб общего подвига и осознать ответственность за будущее наших братских народов», — отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
Программа пребывания была организована министерством международных и межрегиональных связей Нижегородской области, а также министерством образования Нижегородской области. В рамках поездки ребята уже посетили: Белорусский государственный музей (0+) истории Великой Отечественной войны, где ознакомились с уникальными экспозициями, Государственный мемориальный комплекс (0+) «Хатынь» — символ неутихающей скорби белорусского народа.
«Для будущих защитников Отечества эта поездка имеет особое значение, поскольку такое образовательное путешествие формирует их мировоззрение, укрепляет боевое братство. Когда кадет стоит на том месте, где когда-то шел бой, сухие даты оживают, возникает чувство сопричастности, становятся глубоко осмыслены такие понятия, как “честь”, “долг” и “Родина”. Увидев цену Победы своими глазами, кадеты глубже понимают важность своей стези — служить и защищать», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Во время четырехдневного визита нижегородцы также познакомятся с традициями и культурой Беларуси в музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий (0+) «Дудутки». Кроме того, для ребят будет организована экскурсия по Минску, в ходе которой они посетят Троицкое предместье, Верхний город и Октябрьскую площадь.
Ранее сообщалось, что юные нижегородские футболисты почтили память героев Великой Отечественной войны.