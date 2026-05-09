В Петербурге открыли выставку к 140-летию Николая Гумилева

Выставку «В садах предчувствий», приуроченную к 140-летию со дня рождения Николая Гумилева, открыли в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Пушкинского района.
Уточним, что выставку открыли в Историко-литературном музее города Пушкина. В экспозиции представлены награды и портреты Николая Гумилева, старинные издания и многое другое. Экспозиция открыта для посещения со среды по воскресенье с 10:00 до 17:45. Уточним, что выставка завершится 30 мая.
«Название выставки — “В садах предчувствий” — отсылает к раннему периоду его (Николая Гумилева. — Прим. ред.) творчества, а структура экспозиции дает возможность проследить ключевые этапы творческого пути автора через призму взаимодействия личности и эпохи. Особое внимание уделено семи судьбоносным эпизодам, когда жизнь поэта находилась на грани, что придает выставке не только литературное, но и глубоко личное звучание, превращая ее в хронику выдающейся судьбы», — подчеркнули в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
