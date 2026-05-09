В Новосибирске прогремел салют в честь 81-й годовщины Победы

Ровно в 22:00 небо над ночным городом расцветилось сотнями залпов. Разноцветные вспышки и огненные узоры радовали горожан, создавая атмосферу величия и торжества. Яркие фотоснимки, сделанные корреспондентом Сиб.фм прямо с центральной площади Ленина, запечатлели самые эффектные моменты пиротехнического шоу, когда ночной горизонт озарялся золотыми и красными искрами.
Тысячи новосибирцев пришли на площадь, чтобы лично увидеть завершающий аккорд Дня Победы. Люди приехали из разных районов города, чтобы вместе встретить окончание великого праздника.
Салют стал финальным мероприятием насыщенного дня, который был наполнен чувством гордости за историю страны и памятью о подвиге героев-победителей. Под восторженные возгласы наблюдавших за шоу горожан Новосибирск проводил 9 мая, оставив в памяти яркие впечатления от праздничного дня.