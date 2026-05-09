В Цемесской бухте Новороссийска прошел «Дайверский Бессмертный полк»

Дайверы Новороссийска и Анапы провели уникальную акцию в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске прошла уникальная патриотическая акция — участники «Бессмертного полка» почтили память героев Великой Отечественной войны на дне Черного моря. Необычное погружение объединило шестерых опытных дайверов из Новороссийска и Анапы.

Как рассказал глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко, акция проводится уже третий год подряд, постепенно становясь доброй традицией для подводников Кубани. Дайверы погрузились в воды Цемесской бухты, держа в руках ламинированные портреты своих дедов и прадедов — фронтовиков, защищавших Родину.

Кравченко уточнил, что участие в подводном шествии принимали только сертифицированные специалисты с большим опытом. Безопасность мероприятия находилась под строгим контролем инструкторов: перед погружением был проведен детальный брифинг, а во время нахождения под водой осуществлялся постоянный мониторинг состояния участников, что позволило сохранить четкий строй «полка» даже на глубине.

«Бессмертный полк» под водой — традиция с большим будущим, которая подтверждает, что память о подвигах наших защитников не знает границ — ни на суше, ни под водой", — прокомментировал необычную форму празднования Дня Победы глава Новороссийска.