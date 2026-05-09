Общественники проверили ход работ на улице Назарбаева в Грозном

Первый этап реконструкции улицы Назарбаева со строительством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с улицей Старопромысловское шоссе также затронул пересечение с проспектом Путина. Благодаря развязке автомобили, движущиеся по проспекту Путина, могут пересекать перекресток с улицей Назарбаева по мостовому сооружению. Сейчас ведутся активные дорожные работы на пересечении со Старопромысловским шоссе, где возводится новая транспортная развязка в разных уровнях.