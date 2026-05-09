Общественники проверили ход работ на улице Назарбаева в Грозном

Общественные контролеры Народного фронта в Чечне проинспектировали ход строительства развязки на улице Назарбаева в Грозном. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве автомобильных дорог Чечни.
Первый этап реконструкции улицы Назарбаева со строительством транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с улицей Старопромысловское шоссе также затронул пересечение с проспектом Путина. Благодаря развязке автомобили, движущиеся по проспекту Путина, могут пересекать перекресток с улицей Назарбаева по мостовому сооружению. Сейчас ведутся активные дорожные работы на пересечении со Старопромысловским шоссе, где возводится новая транспортная развязка в разных уровнях.
«Развязка на пересечении с проспектом Путина уже доказала свою эффективность, пропуская до 100 тысяч машин в сутки. Однако ключевым этапом остается продолжение проекта: строительство транспортного узла на Старопромысловском шоссе обеспечит логистику целого района. По сути, власти закладывают каркас для развития новых микрорайонов — это давно назревшая необходимость», — отметил модератор тематической площадки Народного фронта в Чеченской Республике Магомед Хаджимурадов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.