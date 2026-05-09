В Тюменской области запустили чат-бот «Паводок. Инфо»

Чат-бот «Паводок. Инфо» запустили для жителей Тюменской области в национальном мессенджере МАКС, сообщили в департаменте информатизации региона. Сервис развивается при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В чат-боте можно получить информацию о текущем и динамическом уровне воды, о перекрытых дорогах и возможных путях объезда. Также можно найти адреса и телефоны пунктов временного размещения (ПВР), вакцинации и гуманитарной помощи.
Кроме того, в чат-боте есть правила эвакуации и рекомендации действий при паводке, информация о телефонах горячих линий и службах экстренной помощи, и многое другое. Населению рекомендуют добавить бота в свои контакты и использовать его для получения необходимых сведений. Уточняется, что сервис также доступен на картографическом портале «Паводки-2026».
