Память 36 воинов-освободителей из Казахстана почтили в Италии

Астана. 9 мая. КазТАГ — Память 36 воинов-освободителей из Казахстана почтили в Италии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

Источник: Пресс-служба МИД РК

«Посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев в городе Триест возложил цветы к обелиску в память 36 воинов-казахстанцев 30-й дивизии девятого корпуса Народно-освободительной армии Югославии, погибших во время Второй мировой войны при освобождении северных регионов Италии. В церемонии приняли участие представители местных властей, общественных организаций и казахстанской диаспоры», — говорится в сообщении в субботу.

Сембаев поздравил собравшихся с праздником Победы во Второй мировой войне, отметив, что этот праздник символизирует бессмертный подвиг наших предков, которые в самой кровопролитной войне в истории человечества защитили родную землю. Посол подчеркнул важный вклад казахстанского народа в победу над нацизмом. По его словам, многие казахстанцы добровольно пошли на фронт и отдали свою жизнь за свободу и независимость Родины.

«Сегодня, благодаря памятному обелиску в Триесте, мы с гордостью вспоминаем имена тех, кто отдал свои жизни ради победы. Сотни наших соотечественников своими бессмертными подвигами навсегда вписали свои имена в историю великой Победы. Имена 36 казахстанцев, участвовавших в освобождении Триеста, и других героев войны навечно останутся в нашей памяти», — отметил Сембаев.

Обелиск был открыт 25 апреля 2010 года. Его автором является казахстанский скульптор А. Кутанов. В 2025 году монумент был отреставрирован при содействии Почетного консула Казахстана в регионе Фриули-Венеция-Джулия Луки Беллинелло.