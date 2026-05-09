МАРТ сказал, что будет с ценами на товары на АЗС Беларуси

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сказало, что будет с ценами на товары на АЗС Беларуси.
В ведомстве обсудили предложение от сети автозаправочных станций об отмене ценового регулирования, которое предусмотрено постановлением № 713, для розничных торговых объектов при АЗС.
В рабочей встрече приняли участие представители концерна «Белнефтехим» и сетей автозаправочных станций ОДО «Астотрейдинг» (группа кампаний «А-100 АЗС»). Также были представители «Газпромнефть-Белнефтепродукт», «Лукойл Белоруссия», «Татбелнефтепродукт».
После обсуждений, анализа поступавших в МАРТ позиций государственных органов, оценки возможного влияния на потребителей, указанное предложение не было поддержано большинством участников встречи. В МАРТ уточнили, что работа, связанная с совершенствованием действующей системы ценового регулирования, продолжается.
