130 тысяч татарстанцев и гостей республики прошли с «Бессмертным полком»

В День Победы, 9 мая 2026 года, по центральным улицам Казани прошла всенародная акция «Бессмертный полк».

Источник: пресс-служба раиса РТ

По данным пресс-службы главы республики, в шествии приняли участие порядка 130 тысяч человек.

Шествие стартовало в три часа. Колонна сформировалась на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого, а затем двинулась по традиционному маршруту: по улице Карла Маркса, улице Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по Кремлёвской улице. Общая протяжённость маршрута составила 2,1 километра. Завершилось шествие на площади Тысячелетия, где для участников подготовили интерактивную праздничную программу.

В рамках объявленного Президентом страны Года единства народов России шествие возглавили представители национально-культурных автономий республики. Во главе колонны также прошёл Раис Татарстана Рустам Минниханов. В руках он нёс портрет своего дяди — Галимзяна Минниханова, который ушёл на фронт в 19 лет, воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб смертью храбрых в боях под Москвой 15 декабря 1941 года.

