130 тысяч татарстанцев и гостей республики прошли с «Бессмертным полком»

В рамках объявленного Президентом страны Года единства народов России шествие возглавили представители национально-культурных автономий республики. Во главе колонны также прошёл Раис Татарстана Рустам Минниханов. В руках он нёс портрет своего дяди — Галимзяна Минниханова, который ушёл на фронт в 19 лет, воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб смертью храбрых в боях под Москвой 15 декабря 1941 года.