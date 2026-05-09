130 тысяч татарстанцев и гостей республики прошли с «Бессмертным полком»

По данным пресс-службы главы республики, в шествии приняли участие порядка 130 тысяч человек.
Шествие стартовало в три часа. Колонна сформировалась на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого, а затем двинулась по традиционному маршруту: по улице Карла Маркса, улице Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по Кремлёвской улице. Общая протяжённость маршрута составила 2,1 километра. Завершилось шествие на площади Тысячелетия, где для участников подготовили интерактивную праздничную программу.
В рамках объявленного Президентом страны Года единства народов России шествие возглавили представители национально-культурных автономий республики. Во главе колонны также прошёл Раис Татарстана Рустам Минниханов. В руках он нёс портрет своего дяди — Галимзяна Минниханова, который ушёл на фронт в 19 лет, воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб смертью храбрых в боях под Москвой 15 декабря 1941 года.