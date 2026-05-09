Военные МВО провели акцию "День Победы — праздник в сердце каждого из нас!"

ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Военнослужащие Московского военного округа провели акцию «День Победы — праздник в сердце каждого из нас!» в 19 регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО.
«В День Победы в 19 субъектах Российской Федерации состоялась акция “День Победы — праздник в сердце каждого из нас!” В рамках акции по городам России, где дислоцируются соединения и воинские части Московского военного округа, проехали в составе колонн брендированные военные автомобили разных эпох, из которых прозвучали песни военных и послевоенных лет», — сообщили в пресс-службе округа.
Уточняется, что всего военнослужащие проехали свыше 5 тысяч километров. Колонны двигались под песни военных лет.
«На каждой остановке к машинам подходили жители городов, сел, деревень, тепло встречали военнослужащих, подпевали им песни, а также устраивали танцы», — дополнили в пресс-службе.