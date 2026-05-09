Память павших героев почтили у Вечного огня в Нижегородском кремле

У Вечного огня митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил заупокойную литию. Он вспомнил известную фразу «Они живы, пока мы их помним» и добавил, что сегодня пообщаться с большинством участников войны, как это было 20 или 30 лет назад, уже невозможно. Но в сердцах, по его словам, до сих пор хранятся их лица, воспоминания и наставления, обращенные к будущим поколениям. Сам владыка признался, что он сын фронтовика, и, хотя отец не любил говорить о войне, его образ для него бесконечно дорог.