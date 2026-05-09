В Волгограде отменили вечерний рейс в Шереметьево

В Волгограде работа аэропорта после коллапса, возникшего 8 мая в результате удара ВСУ по Ростовской области, практически налажена. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», запланированный на вечер 9 мая рейс столичный аэропорт Шереметьево, отменен.
Согласно информации справочной службы, самолет авиакомпании «Победа» должен быть вылететь из Волгограда в Москву в 21.50, однако был отменен в связи с отменой рейса из Шереметьево. Все прочие рейсы, запланированные до конца 9 мая, состоятся без изменений. Ночью 10 мая с часовой задержкой ожидают самолет из Калининграда.
По данным Росавиации, оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя Председателя Правительства Виталия Савельева, продолжает круглосуточную работу.