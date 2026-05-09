МХАТ им. Горького и Московский Губернский театр отметили День Победы

РИА Новости: МХАТ Горького и Губернский театр отпраздновали в Москве День Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. МХАТ имени Горького и Московский Губернский театр в честь Дня Победы выступили с праздничным концертом «Путь к Победе», посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.

«С праздником Великой Победы, друзья. Для меня этот праздник и возможность попасть в детство, вспомнить своих дедов и прадедов, почтить их светлую память, мы не забудем о них никогда», — произнес со сцены художественный руководитель МХАТ им. Горького и Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков.

Безруков открыл концерт произведением «Горят города», а также исполнил композицию «Последний бой». Режиссером концерта выступил Дмитрий Платонов.

В сопровождении оркестра Московского Губернского театра под управлением Сергея Пащенко гости услышали на празднике композиции «Самый главный день», «Туман», «Дорога на Берлин», «Баллада о военных летчицах», «Журавли», «Бомбардировщики» и многие другие. Все без исключения зрители подпевали любимые многими поколениями песни военных лет.

Также Антон Соколов, Олег Цветанович, Ирина Линдт, Мария Янко, Эдуард Айткулов и другие артисты прочитали стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Евгения Евтушенко и Булата Окуджавы.

Заслуженный артист РФ Максим Дахненко прочитал стихотворение Константина Симонова «Жди меня», а также покорил зрителей пронзительным исполнением произведения «От героев былых времен».

Актриса Московского губернского театра рассказала историю своего дедушки Ильи Шпака — ветерана Великой Отечественной войны, в также зачитала стихотворение, которое ее дядя Николай Шпак посвятил их великому предку.

В завершении концерта артисты вместе спели «День Победы» под бурные аплодисменты публики, которые не смолкали на протяжении нескольких минут.

Во второй части праздничной программы Безруков исполнит песни Владимира Высоцкого и других авторов о Великой Отечественной войне.