На главной пешеходной улице Казани воссоздали атмосферу 1941−1945 годов

Здесь постарались воссоздать атмосферу жизни тылового города в годы войны и показали фронтовые будни бойцов Красной армии. Первое, что увидел корреспондент «РГ», вынырнув на «казанский Арбат» из подземного перехода, как с эвакуатора аккуратно спускают видавший виды ГАЗ-67. За рулем — заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941−1945 годов Александр Александров. Сегодня он в образе лейтенанта интендантской службы РККА, причем в форме Парада Победы июня 1945-го. Вокруг выстроились желающие сфотографироваться в военном ретроавтомобиле.
Интересуюсь у Александра Александрова, а есть ли свидетельства, как праздновали День Победы казанцы в мае 1945-го. Он отвечает, что в мае особо не праздновали, люди только узнали о завершении войны. А вот в ноябре 1945-го в городе проходил парад. Сохранились фотографии, танцев на Площади Свободы и народных гуляний на улице Баумана.
Вторая интерактивная зона переносит горожан в Берлин 1945-го. На фоне большой фотографии взятого Рехйстага стоит мотоцикл с советским солдатом и регулировщицей. А рядом казанский фотограф тоже в форме красноармейца Илья Репин разворачивает раритетную советскую фотокамеру ФКД с «гармошкой». Аппарат в отличном состоянии, но модернизированный. Здесь горожане смогут сделать фото на память, стилизованное под 1940-е.
Колоритно выглядела полевая парикмахерская с броским лозунгом на красном полотнище «Красноармеец! Твой враг — тифозная вошь». "Такая парикмахерская могла входить в состав полевых походных мастерских. Об их организации был издан указ № 669 Народного комиссариата СССР. Они помогали бойцам поддерживать чистоту. Здесь чинили обувь, одежу, нашивали воротнички, утюжили форму, выводили пятна, чистили сапоги и стригли, — пояснил руководитель Группы военно-исторической реконструкции Кировской областной общественной поисковой организации Дмитрий Урман.
Выставка в «Тыловой базе Победы» знакомит татарстанскими «Предприятиями трудовой доблести», работавшиим на фронт. Среди них Казанский авиационный завод, где производились легендарные пикирующие бомбардировщики Пе-2, Казанский пороховой завод, выпускавший снаряды для «Катюши», Кукморский валяльно-войлочный комбинат, обеспечивавший миллионы бойцов валенками.
Не обошлось на улице Баумана и без экспозиции стрелкового оружия РККА времен Великой Отечественной. Здесь были представлены почти всего его виды — от винтовки Мосина до пулемета Дегтярева. Большой популярностью эта выставка пользовалась у китайских студентов.
И какой же День Победы без музыки и танцев. На улице провели мастер-класс по вальсу, плясали под гармонь, а здание гостиницы «Ногай» превратили в многоуровневую сцену. На ее балконах выступил сводный детский хор с песнями о Великой Отечественной войне.