На главной пешеходной улице Казани воссоздали атмосферу 1941−1945 годов

Интересуюсь у Александра Александрова, а есть ли свидетельства, как праздновали День Победы казанцы в мае 1945-го. Он отвечает, что в мае особо не праздновали, люди только узнали о завершении войны. А вот в ноябре 1945-го в городе проходил парад. Сохранились фотографии, танцев на Площади Свободы и народных гуляний на улице Баумана.