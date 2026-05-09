В Госдуме заявили, что критиковать День Победы могут только идиоты

БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Критиковать празднование Дня Победы могут только люди с низким уровнем интеллекта, сообщил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Борис Чернышов.
«Многие из тех, кто это делает (критикует празднование Дня Победы — ред.) — люди с низким IQ. Они просто идиоты. На идиотов подобного рода не надо тратить даже бумагу», — заявил парламентарий.
По словам вице-спикера, критика праздника из уст потомков ветеранов выглядит особенно глупо.
«Если они не хотят быть потомками поколения победителей, пусть они сами признают себя пораженцами и ренегатами, ну и все, и будет тогда им счастье. Пусть они скажут, дескать, мы лузеры и неудачники. Каждое оскорбление в сторону Дня Победы можно начинать этим людям с фразы “мы неудачники, поэтому мы критикуем День Победы”, — подчеркнул Чернышов.
Вице-спикер Госдумы прибыл в Бишкек с рабочим визитом в рамках празднования Дня Победы.