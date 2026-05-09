Черняховск выбрали новой столицей «Серебряного ожерелья России» в 2027 году. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Такое решение приняли по итогам открытого голосования на заседании рабочей группы по развитию проекта. «Статус столицы “Серебряного ожерелья России” помогает городам развиваться, привлекать инвестиции и повышать туристическую привлекательность своего региона», — отметила заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Любовь Совершаева.
Отбор проходил в два этапа. В первую очередь оценивалось наличие исторических памятников, событийных мероприятий и инфраструктуры для отдыхающих в городах-претендентах, а также число жителей, количество туристов и другие ключевые параметры. На втором этапе происходила защита презентации каждого из городов.
На получение статуса столицы «Серебряного ожерелья» кроме Черняховска в этом году претендовали шесть городов Северо-Запада: Кириллов (Вологодская область), Никель (Мурманская область), Ижма (Республика Коми), Беломорск, Сортавала и Олонец (Республика Карелия).
Для финального голосования отобрали троих финалистов, набравших наибольшее количество баллов: Олонец (234 балла), Черняховск (359), Кириллов (420 баллов). По итогам последние два города выбрали в качестве столиц проекта на текущий и будущий год: Кириллов — в 2026, Черняховск — в 2027 году.
Статус столицы «Серебряного ожерелья России» передаётся с 2021 года. Этого почётного звания за последние годы были удостоены Старая Ладога Ленинградской области, село Усть-Цильма в Республике Коми, Сольвычегодск Архангельской области, Старая Русса Новгородской области и город Тихвин Ленинградской области.