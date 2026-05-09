Более 162 тысяч южноуральцев приняли участие в весенних субботниках

Участие в весенних субботниках приняли свыше 162 тысяч жителей Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. В этом году они проводились во время Всероссийского голосования за объекты благоустройства национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Так, привели в порядок общественные пространства, дворы, улицы, парки, скверы, мемориалы и другие территории общей площадью свыше 400 тысяч кв. м. В работах было задействовано более 1,2 тысячи единиц техники. Для удобства жителей в муниципалитетах организовали почти 600 пунктов выдачи разного инвентаря.
Уточняется, что работа по уборке территорий продолжается. Ответственные ведомства региона ведут контроль за состоянием убранных участков, завершением вывоза мусора и при необходимости повторной уборкой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.