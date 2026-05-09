Евгений Люлин поздравил с Днем Победы труженицу тыла из Дзержинска

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с директором Центра адаптивных видов спорта «Парус» Андреем Куваевым сегодня, 9 мая, встретился в Дзержинске с труженицей тыла Антониной Пичуриной. В этом году ветерану исполнилось 100 лет, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Война лишила Антонину Кирилловну детства: подростком она работала на заготовке дров, а с 1943 года почти полвека проработала на Горьковской железной дороге. Еще недавно она вела своё хозяйство, держала корову, а последние несколько лет живёт вместе с дочерью. Несмотря на возраст и внешнюю хрупкость, она сохранила силу духа и доброту. Ветеран воспитала троих детей, сегодня у неё семь внуков, восемь правнуков и одна праправнучка.
«Думаю, на таких трудолюбивых, честных, душевных людях и держится Россия — это они вытянули её из беды в страшные годы Великой Отечественной войны», — отметил Евгений Люлин.
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области поздравил Антонину Кирилловну с юбилеем и вручил подарки. В ответ труженица тыла преподнесла гостям вязаные коврики, сделанные своими руками.
«Передо мной сидела маленькая, хрупкая женщина. Но когда она начала рассказывать о своей жизни — о дровах, которые заготавливала подростком в морозы, о паровозах, к которым она, девчонка, бегала с фонарём в 1943-м, о муже-танкисте, которого ждала с фронта, — я понял, что этот человек прочнее гранита», — сказал Люлин.
После встречи председатель Законодательного Собрания вместе с Антониной Пичуриной, руководством города и депутатами возложил цветы к стеле «Город трудовой доблести».
