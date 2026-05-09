Евгений Люлин поздравил с Днем Победы труженицу тыла из Дзержинска

Война лишила Антонину Кирилловну детства: подростком она работала на заготовке дров, а с 1943 года почти полвека проработала на Горьковской железной дороге. Еще недавно она вела своё хозяйство, держала корову, а последние несколько лет живёт вместе с дочерью. Несмотря на возраст и внешнюю хрупкость, она сохранила силу духа и доброту. Ветеран воспитала троих детей, сегодня у неё семь внуков, восемь правнуков и одна праправнучка.