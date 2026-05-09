Предприятие в Татарстане ускорило производство товарного бетона

Компания «ЕвроБетон» в Татарстане ускорила выпуск продукции благодаря внедрению бережливых инструментов. Предприятие является участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре энергоресурсоэффективных технологий.
В частности, время, необходимое на изготовление товарного бетона, сократилось с 334 до 253 минут. Это позволило увеличить часовую выработку с 17,78 до 20,44 куб. м.
Для оптимизации производства на предприятии внедрили бережливые технологии и методики повышения операционной эффективности. Сотрудники компании проанализировали процессы, выявили потери, стандартизировали ключевые операции. Также они начали использовать систему ключевых показателей эффективности. Теперь сотрудники готовы тиражировать полученный опыт на другие участки производства.
«Постоянная работа над снижением затрат и повышением производительности труда — это основа выживания малых предприятий на конкурентном рынке и единственная возможность выполнять свои обязательства перед потребителями», — сказал директор «ЕвроБетона» Булат Мотигуллин.
Для повышения общей эффективности на предприятии планируют механизировать тяжелые операции, выполняемые вручную. Также в компании собираются внедрить технические приспособления, предотвращающие попадание крупных фракций в смеситель.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.