Тысячи красноярцев вышли на улицы посмотреть праздничный фейерверк почти за 10 млн рублей (видео)

В Красноярске отгремел праздничный фейерверк в честь Дня Победы. Напомним, его запускали с двух барж у торгового центра «Красноярье» и гостиницы «Огни Енисея». Стоимость салюта составила рекордные 9,9 млн рублей.
Тысячи красноярцев по всему городу наблюдали залпы. Корреспондент Newslab побывал на Покровской горе. На площади рядом с часовней было, по приблизительной оценке, около двух тысяч человек. Организованной охраны на месте не было. Некоторые горожане пришли с алкоголем.
В ожидании залпов красноярцы пели «Катюшу». Также с горы можно было наблюдать, как кто-то запустил свой собственный салют, хотя это запрещено.
Узнать подробнее, как город отпраздновал День Победы, можно в фоторепортаже Newslab.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.